Одним из победителей промежуточных выборов в Конгресс США стал Энди Ким

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В промежуточных выборах в Палату представителей Конгресса США от штата Калифорния прошёл кандидат от Демократической партии Энди Ким. Окончательные результаты пока не появились, однако, исходя из уровня его поддержки, было объявлено о победе. Подсчёт бюллетеней завершён на 99%, иЭнди Ким опережает своего оппонента от Республиканской партии Тома Макартура на 0,9%. Энди Ким является американцем корейского происхождения второго поколения. В своей предвыборной компании он представлялся, как эмигрант, сумевший достичь американскую мечту. Энди Ким является экспертом по вопросам Ближнего Востока. В администрации бывшего президента Барака Обамы он работал помощником при Совете Национальной безопасности. Будучи специалистом в сфере внешней безопасности, он интересуется и ситуацией на Корейском полуострове. После окончательно подтверждения его победы на выборах, он станет первым членом Палаты представителей Конгресса США корейского происхождения от Демократической партии.