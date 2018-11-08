Россия призвала улучшить тяжёлую гуманитарную ситуацию в КНДР

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На закрытых консультациях СБ ООН, состоявшихся 8 ноября, российская сторона призвала как можно быстрее рассмотреть меры исправления тяжёлой гуманитарной ситуации в КНДР, причиной которой стали санкции. Об этом, по данным ТАСС, сообщил в четверг представитель российского постпредства при ООН Федор Стржижовский. Напомним, что заседание состоялось по инициативе России. Стржижовский, в частности, заявил: «Сегодня в ходе консультаций СБ ООН мы привлекли внимание членов Совета к серьезным проблемам гуманитарного характера, существующим в результате выполнения санкционных резолюций». По его словам, санкции осложнили работу Управления Комиссара ООН по координации гуманитарных вопросов, Программы развития ООН, Всемирной продовольственной программы. Также отмечается, что нарушено взаимодействие КНДР с ЮНЕСКО, МОК, ЭСКАТО и Международной Федерацией Красного Креста и Полумесяца. Российская сторона отметила неприемлемость такого положения дел.