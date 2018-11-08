США распространили директивы лётной годности на 246 самолётов Boeing 737 Max

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Федеральное авиационное управление США распространило директивы лётной годности на 246 самолётов Boeing 737 Max из-за возможной ошибки датчиков у самолётов этого типа. Корпорация Boeing распространила инструкцию для пилотов на случай возникновения технической неисправности, которая могла привести 29 октября к крушению самолёта Boeing 737 Max индонезийского авиаперевозчика Lion Air. Все 189 человек, находившиеся на борту, погибли. Эксперты указывают на проблемы в работе системы контроля полёта и датчиков, которые могут вызывать резкую потерю высоты. Именно такая проблема отмечалась у разбившегося индонезийского лайнера за день до катастрофы и непосредственно в день инцидента. С прошлого года на новый Boeing 737 MAX оформлено несколько тысяч заказов. Он стал самым быстро продаваемым самолётом корпорации. В следующем году самолёт пополнит флот южнокорейских авиаперевозчиков. В министерстве сухопутных территорий и транспорта РК сообщили, что разрешение на их эксплуатацию будет выдано только после устранения возникших проблем.