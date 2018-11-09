Президент РК произвёл изменения в правительстве и своей администрации

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9 ноября президент РК Мун Чжэ Ин предложил кандидатуру начальника управления координации политики правительства Хон Нам Ги на пост вице-премьера по экономике, министра планирования и финансов вместо Ким Дон Ёна. Одновременно советник президента по социальным вопросам Ким Су Хён назначен начальником управления по вопросам политики администрации президента вместо Чан Ха Соля. Об этом сообщил представитель президентской администрации Юн Ён Чхан. 58-летний Хон Нам Ги родом из Чхунчхона провинции Канвондо. Он окончил университет Ханян по специальности экономист, получив степень магистра в том же университете, а также в Салфордском университете в Великобритании. Он занимал руководящие должности в министерстве планирования и финансов, был секретарём по проектам консультативного отдела секретариата президента, первым заместителем министра научного прогнозирования. Ким Дон Ён, который до сих пор был вице-премьером по экономике, неоднократно высказывался за внесение изменений в нынешнюю политику экономического роста, основанного на росте доходов. 56-летний Ким Су Хён, назначенный начальником управления по вопросам политики администрации президента родом из уезда Ёндок-гун провинции Кёнсан-Пукто. Он окончил Сеульский государственный университет по специальности городского проектирования, получив в этом университете степень магистра и доктора. Он был секретарём по социальной политике и секретарём по вопросам экономики в администрации президента, заместителем министерства экологии.