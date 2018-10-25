Завершается тестовый демонтаж постов охраны в ДМЗ

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10 ноября Юг и Север завершают тестовый демонтаж 22 постов охраны – по 11 с каждой стороны, вывод военнослужащих, а также устранение оружия в демилитаризованной зоне на межкорейской границе. Об этом заявил представитель правительства. Ранее была достигнута договорённость о ликвидации постов путём их подрыва. Но позже в целях безопасности и сохранения экологии было решено сделать это при помощи экскаваторов. Юг и Север намерены провести взаимные проверки выполнения данных работ в декабре. После этого южнокорейская сторона намерена обсудить с Севером план сохранения некоторых постов для применения в мирных целях. В настоящий момент в демилитаризованной зоне расположены 60 южнокорейских и 160 северокорейских постов охраны.