Moody's: рост экономики РК в этом году составит 2,5%

Photo : YONHAP News

Аналитическое агентство Moody's сделало прогноз о том, что в этом году рост экономики РК составит 2,5%. Об этом говорится в представленном 8 ноября докладе агентства. В документе указывается, что средний экономический рост 20-ти крупнейших стран мира замедлится с 3,3% в нынешнем году до 2,9% в 2019 и 2,7% в 2020 году. Отмечается, что замедление роста мировой торговли окажет отрицательное влияние на открытые экономики РК, Японии и Германии. Вместе с тем, прогноз роста южнокорейской экономики на этот год был определён на уровне в 2,5%. Это на 0,2% меньше, чем значения, озвученные Банком Кореи и Корейским институтом развития (KDI). Также ожидается, что в 2019 году показатель РК составит 2,3%, а в 2020 году – 2,5%. Среди факторов, оказывающих отрицательное влияние на экономику РК, агентство Moody's выделило такие, как неопределённость вокруг торговой политики США, уменьшение потребления на внешних рынках, сокращение глобального финансового рынка.