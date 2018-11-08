Южнокорейский экспорт услуг на подъёме

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В первые три квартала этого года экспорт РК в сфере услуг вырос на 4,5% в годовом исчислении, составив 72 трлн 245,2 млрд вон или 63,9 млрд долларов. Об этом 10 ноября сообщили в Банке Кореи. В прошлом году показатель сократился на 10,7%, что стало минимальной отметкой с 1974 года, когда снижение составило 29,7%. Сокращение было зафиксировано впервые с 2009 года. Экспорт в сфере услуг включает отрасль перевозок, туризма, строительства, культурных контентов, интеллектуальных прав, финансов. Если нынешняя тенденция увеличения показателя сохранится, то по итогам года возможно удастся избежать минусового роста. В Банке Кореи сообщается, что в прошлом году на волне мер экономического давления со стороны Китая, связанных со спором вокруг размещения в РК американских комплексов ПРО THAAD, объём внутреннего потребления сократился примерно на 30%. Но в этом году проблема экономического давления смягчена и ситуация с экспортом услуг значительно улучшилась.