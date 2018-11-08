США и Китай сохраняют сотрудничество по денуклеаризации КНДР

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США и Китай подтвердили стремление к сотрудничеству в деле денуклеаризации КНДР. Об этом заявили госсекретарь США Майкл Помпео и член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи в ходе пресс-конференции по итогам второго двустороннего диалога по вопросам безопасности, состоявшемся 9 ноября в Вашингтоне. Помпео в очередной раз подтвердил цель достижения полной, необратимой и поддающейся контролю денуклеаризации КНДР, указав, что это означает сохранение режима санкционного давления на Север через строгое исполнение резолюций СБ ООН. Он также подчеркнул сохранение единого фронта в этом направлении с Китаем. Ян Цзечи, в свою очередь, заявил, что Китай будет продолжать выполнение санкций СБ ООН. Вместе с тем, он подчеркнул принцип «одновременных взаимных действий» в вопросе денуклеаризации и налаживания режима мира. Тем самым, он продемонстрировал некоторую разницу с позицией США. Между тем, в диалоге, состоявшемся в этот день, также приняли участие главы оборонных ведомств двух стран Джеймс Мэттис и Вэй Фэнхэ. Они обменялись мнениями по вопросу создания Китаем военной базы в Южно-Китайском море и по ядерной программе Ирана.