13 ноября в РК и США вновь обсудят распределение военных расходов

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С 13 по 16 ноября в Гонолулу состоится девятый раунд переговоров по 10-му по счёту соглашению о распределении расходов на содержание американского военного контингента на Корейском полуострове. Об этом 9 ноября сообщили в МИД РК. Южнокорейскую делегацию, в составе которой представители министерств иностранных дел и обороны, возглавит представитель РК на данных переговорах Чан Вон Сам, американскую – его коллега Тимоти Беттс. В министерстве иностранных дел сообщили, что стороны проведут глубокое обсуждение на основе результатов уже прошедших переговоров. Восьмой раунд переговоров проходил в октябре в Сеуле. Тогда были выявлены разногласия, которые могут затруднить завершение процедуры вступления в силу нового соглашения до истечения этого года. Между тем, была объявлена цель подготовить окончательный текст документа в течение ноября. Поэтому возможность достижения договорённости в ходе предстоящих переговоров вызывает большой интерес. Ранее представитель МИД РК сообщал, что после октябрьской встречи переговорный процесс значительно продвинулся и сейчас находится на завершающей стадии.