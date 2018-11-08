В РК снижается стоимость топлива

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Благодаря снижению топливного налога с 6 ноября в РК впервые за 19 недель зафиксировано удешевление цен на бензин и дизельное топливо. Показатель относительно бензина за минувшую неделю снизился на 29 вон или 3 цента, составив 1660 вон или 1,47 доллара. Дизельное топливо подешевело на 2 цента до 1,31 доллара. Отображение в долларах немного выросло из-за роста валютного курса относительно американской валюты. В Корейской нефтяной корпорации сообщается, что мировые цены на нефть немного снизились, учитывая запасы нефти США, увеличение добычи, а также выведение Вашингтоном ряда стран из-под запрета на импорт иранской нефти. Этот фактор, а также снижение топливного налога повлияли на снижение стоимости топлива в РК. Ожидается, что такая тенденция будет продолжаться.