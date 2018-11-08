В Инчхоне открылось торговое представительство Узбекистана

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9 ноября в Инчхоне начало работу торговое представительство Узбекистана. Штат нового ведомства состоит из пяти человек. Представительство будет заниматься вопросами экономического сотрудничества РК и Узбекистана. В церемонии открытия приняли участие глава Управления Инчхона по экономическим вопросам Ким Чжин Ён, министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев, посол Узбекистана в РК Виталий Фен. Ранее узбекское посольство и Управление Инчхона по экономическим вопросам подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству. В марте и июле управление подписало декларацию о намерениях по сотрудничеству с Бухарской и Ферганской областями соответственно. Представитель управления заявил, что после начала работы Шавката Мирзиёева на посту президента Узбекистан начал развивать и активизировать свободные экономические зоны. В качестве модели таковых взята экономическая зона Инчхона.