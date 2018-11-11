Юг подарил Северу 200 тонн мандаринов

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Южнокорейская сторона направила в подарок Северу 200 тонн мандаринов с острова Чечжудо. Таким образом Сеул отблагодарил Пхеньян за подаренные северокорейской стороной в сентябре две тонны деликатесных грибов мацутакэ. Мандарины упакованы в 20 тыс. ящиков по 10 кг каждый. Общая стоимость подарка оценивается в 440 тыс. долларов, что примерно равно стоимости двух тонн грибов мацутакэ. Доставку осуществляют четыре военно-транспортных самолёта С-130 южнокорейских ВВС. Каждый из самолётов совершает четыре рейса – по два в воскресенье и понедельник. Первую партию груза сопровождали заместитель министра по делам воссоединения РК Чхон Хэ Сон и секретарь президента по делам воссоединения Со Хо. По заявлению южнокорейского правительства, фрукты не являются объектом международных санкций. Ранее – с 1999 по 2010 год – южнокорейские мандарины направлялись в Пхеньян, но после потопления в Жёлтом море сторожевого корабля «Чхонан» поставки были прекращены.