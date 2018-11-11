Юг и Север приступили к полному демонтажу постов охраны в демилитаризованной зоне

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Согласно договорённостям, к 11 ноября Юг и Север завершили тестовый демонтаж 22 постов охраны – по 11 с каждой стороны, вывод военнослужащих и устранение оружия в демилитаризованной зоне на межкорейской границе. К концу месяца планируется полностью завершить демонтаж остальных строений. Вместе с тем, стороны договорились оставить по одному сторожевому посту. Северокорейская сторона намерена сохранить пост «Качхильбон», расположенный в 350 метрах от разграничительной линии. Именно это место в 2013 году лично посетил лидер КНДР Ким Чон Ын. Предполагается, что Север намерен создать там историческую достопримечательность, чтобы обозначить заслуги Ким Чон Ына. Вероятно, именно поэтому Север предложил сохранить по одному посту, которые имеют историческую ценность. Юг, между тем, намерен сохранить пост в районе Косона, который был построен первым в 1953 году.