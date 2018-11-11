Новый вице-премьер по экономике Хон Нам Ги сохранит прежнюю политику

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Новый вице-премьер по экономике, министр планирования и финансов Хон Нам Ги и начальник управления по вопросам политики администрации президента Ким Су Хён подтвердили единство «второй экономической команды» правительства Мун Чжэ Ина. Выступая 11 ноября на пресс-конференции, Ким Су Хён отметил, что основная роль в экономической политике государства принадлежит не ему, а вице-премьеру по экономике. Он также заявил, что три столпа нынешней политики – рост экономики за счёт увеличения доходов населения, инновационный рост и создание справедливой экономики - являются единым целым. Таким образом, он подтвердил отсутствие планов по изменению данного направления. Между тем, 9 ноября Хон Нам Ги выразил готовность выполнять ключевую роль в экономике. Ранее он говорил о наличии планов реформирования структуры экономики с целью повышения снижающихся темпов роста. Слушания по кандидатуре Хон Нам Гу состоятся в конце ноября-начале декабря.