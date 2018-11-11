Мун Чжэ Ин: Реализация программ «Сэмаыль» за рубежом должна продолжаться

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Распространение за рубежом движения по развитию сельскохозяйственных районов «Сэмаыль» должно продолжаться. При этом его название необходимо сохранить. Об этом президент РК Мун Чжэ Ин заявил 8 ноября после заслушивания рабочего доклада губернатора провинции Кёнсан-Пукто Ли Чхоль У. Губернатор, в частности, сообщил, что большинство программ «Сэмаыль» в рамках официальной помощи развитию (ОПР) закрыты, а провинция Кёнсан-Пукто испытывает трудности с их продолжением. В связи с указанием президента местные власти намерены подготовить проект соответствующего бюджета и принять другие меры по реализации вышеуказанных программ.