Экономическая делегация Китая посетит РК

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2 ноября в РК по приглашению губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёна прибывает делегация китайской провинции Ляонин во главе с вице-губернатором по внешним вопросам Чэнь Люпингом. Цель визита - привлечение южнокорейских инвестиций. В период с 12 по 14 ноября гости из Китая проведут работу по укреплению сотрудничества и дружеских отношений с провинцией Кёнгидо, а также посетят главные офисы SK Group и CJ Group. Известно, что провинция Ляонин продвигает проекты строительства Даньдунской специальной экономической зоны, строительства железной дороги с участием двух Корей, а также проект развития дорожного сообщения в рамках долгосрочной макроэкономической программы Китая - «Один пояс, одна дорога». Ранее, власти Ляонина сообщали о планах создания экономического кластера Северо-Восточной Азии, в который войдут Китай, РК, КНДР, Япония и Монголия.