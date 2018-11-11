Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина составил 55,4%

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина продолжает снижаться пять месяцев подряд. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 5 по 9 ноября агентством Realmeter среди 2,5 тыс. южнокорейцев, действующего главу государства поддерживают 55,4% респондентов, что на 0,2% меньше по сравнению с прошлой неделей. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 38,3% опрошенных. По словам экспертов, снижение уровня поддержки президента обусловлено такими факторами как споры вокруг проекта реформирования пенсионной системы, противостояние политических сил по вопросу одновременной замены вице-премьера и начальника управления по вопросам политики администрации президента. Среди положительных моментов отмечаются объявление общих мер по снижению уровня микропыли, проведение заседаний в рамках постоянной переговорной платформы правящих и оппозиционных сил и правительства. Демократическую партию Тобуро поддерживают 40,7% опрошенных, партию Свободная Корея - 20,7%, партию Справедливости – 8,4%, партию Справедливого будущего – 7,3%, партию Демократии и мира – 2,6%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2,5% при уровне достоверности 95%.