Samsung Electronics - вторая в рейтинге самых авторитетных технологических компаний в США

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Южнокорейская компания Samsung Electronics стала в США второй по уровню репутации, обойдя такие крупные бренды как Intel, Microsoft, Apple. При этом отмечается, что компании удаётся в течение нескольких последних лет держаться в пятёрке лидеров. В РК Samsung Electronics считается компанией с наиболее низким уровнем диалога с клиентами. 11 ноября американская консалтинговая компания Reputation Institute представила рейтинг самых авторитетных технологичных компаний в США. Samsung Electronics стала второй с показателем 78,5 баллов. Рейтинг составлен на основе опроса 23 тыс. человек. Оценка осуществлялась по семи критериям – достижения, продукция и услуги, лидерство, инновации, оценка населения, условия работы, структура управления. На первом месте NVIDIA – 80,3 балла. За Samsung Electronics следуют производитель навигаторов Garmin, HP Enterprise, Intel, Google, Texas Instruments, Adobe и другие.