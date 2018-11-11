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В период с января по сентябрь индекс промышленного производства в РК сократился на 1,5% в годовом исчислении. Это худший показатель с 2009 года, когда был отмечен спад в 5,6%. Выяснилось, что в большей степени снижение производства затронуло малые и средние компании. Так, в крупных корпорациях показатель сократился на 0,4%, а среди малых и средних компаний на 4,3%. Значительный спад зафиксирован в сферах автомобилей и судостроения. Между тем, в секторе полупроводников и запчастей производство выросло на 10%.