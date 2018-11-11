Южнокорейский самолёт КТ-1 поставит рекорд безаварийного налёта

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Южнокорейский учебный самолёт КТ-1, который был создан на основе отечественных технологий, в ноябре поставит новый мировой рекорд по безаварийному налёту - 300 часов. Он был введён в эксплуатацию в 2003 году. С тех пор обучение на нём прошли 2500 пилотов. Наработки, полученные в ходе разработки самолёта, были использованы в проекте создания учебно-боевых самолетов T-50. Благодаря этому РК стала одним из немногих государств мира, которые осуществляют подготовку пилотов на самолётах собственного производства. К настоящему моменту около 100 самолётов КТ-1 экспортированы в Турцию, Перу, Индонезию и другие страны. Испаниия рассматривает возможность закупки этих самолётов.