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В РК уменьшается число курящих. В прошлом году курили 22,3% жителей страны, что на 1,6% меньше показателя позапрошлого года. Как сообщили в министерстве здравоохранения и социального обеспечения, нынешний показатель является минимальным с 1998 года. Среди мужчин отметка составила 38%, среди женщин 6%. Между тем, опубликованы результаты исследования состояния здоровья 60 тыс. учеников школ средней и старшей ступеней. Если среди мальчиков уровень курения сократился, то среди девочек вырос. Показатели составили 9,4 и 3,7% соответственно.