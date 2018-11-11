В РК повысились показатели автомобилестроительной отрасли

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В октябре в РК зафиксирован рост производства автомобилей на 36% в годовом исчислении, экспорта - на 32,2%, продаж на внутреннем рынке - на 23,6%. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Всего произведено 381.595 автомобилей, экспортировано 230.086 автомобилей, а на внутреннем рынке проданы 168.081 единица. Продажи BMW, которая ранее объявляла отзыв своих машин, сократились на 51,6% в годовом исчислении, составив 2.131 автомобиль. Несмотря на это, показатель зарубежных брендов на южнокорейском рынке вырос на 27,6%, составив 22.697 автомобилей. В министерстве общий подъём показателей автомобилестроительной отрасли объяснили увеличением количества рабочих дней по сравнению с тем же месяцем прошлого года, снижением потребительских налогов и улучшением ситуации с экспортом новых моделей SUV.