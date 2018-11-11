Более половины корейцев употребляют алкоголь чаще одного раза в месяц

Photo : YONHAP News

52,7% южнокорейских мужчин в возрасте старше 19 лет один и более раз в месяц употребляют алкоголь в больших количествах. Среди женщин показатель составил 25%. Эти данные за прошлый год представлены 11 ноября министерством здравоохранения и социального обеспечения и Корейским центром контроля и профилактики заболеваний. Они получены на основе анализа базы данных о 10 тыс. человек из 4416 семей по всей стране. Нынешние показатели – самые высокие с 2005 года, когда начался сбор соответствующей информации.