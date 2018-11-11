В Сеуле состоится международная конференция по вопросам рынка облигаций

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19-20 ноября Банк Кореи и Банк международных расчётов (BIS) проведут в Сеуле международную конференцию на тему «Структура рынка облигаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, формирование состава участников и цен». Об этом сообщили в Банке Кореи. Участники мероприятия обсудят влияние глобальных рисков на рынок капитала в развивающихся странах, факторы определения уровня доходности на рынке гособлигаций, а также задачи по развитию рынка Азиатско-Тихоокеанского региона. На конференции выступят управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль, директор исследовательского центра Федерального банка Германии Эммануэль Менхи, начальник исследовательского отдела Банка международных расчётов Син Хён Сон.