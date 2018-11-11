РК одобрила приезд делегации высокопоставленных представителей КНДР

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Министерство по делам воссоединения РК одобрило заявку на посещение Юга северокорейской делегацией в составе семи человек для участия в Международной конференции по вопросам мира в АТР, которая пройдёт с 14 по 17 ноября в провинции Кёнгидо. Глава делегации КНДР - заместитель председателя Комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ли Чжон Хёк. Как сообщил представитель министерства Пэк Тхэ Хён, делегация пересечёт межкорейскую границу во второй половине дня 14 ноября. Конференция проводится среди представителей органов местного самоуправления и гражданских организаций, поэтому отдельные межкорейские контакты на уровне представителей правительств не запланированы. Ранее сообщалось, что в делегацию Севера вошли начальник отдела Объединённого фронта КНДР Ким Сон Хе, которая занимается вопросами межкорейского сотрудничества, и министр внешнеэкономических связей Ли Ён Нам.