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Политика

Здоровье похищенного в Ливии южнокорейца в норме

Write: 2018-11-12 14:11:29Update: 2018-11-12 14:38:34

Здоровье похищенного в Ливии южнокорейца в норме

Photo : YONHAP News

В июле на западе Ливии одна из местных вооружённых группировок похитила гражданина РК. Тогда группа вооружённых людей ворвалась в офис компании, забрав с собой южнокорейца и трёх филиппинцев. 12 ноября представитель южнокорейского МИД сообщил, что его здоровье в норме. Сообщается, что правительство принимает различные меры для его освобождения. В настоящий момент в Ливии находится 23 южнокорейца. Все они, согласно распоряжению правительства РК, обязаны покинуть страну до 17 ноября, учитывая нестабильную внутреннюю ситуацию. В противном случае их паспорта будут аннулированы.  


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