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За первую декаду ноября южнокорейский экспорт сократился на 4,8% в годовом исчислении, составив 15 млрд 300 млн долларов. Об этом 12 ноября сообщили в Таможенном управлении. Отмечается, что снижение показателя может быть связано с сокращением количества рабочих дней по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Между тем, в течение полугода, начиная с мая, месячный объём экспорта превышал 50 млрд долларов. Однако многие эксперты отмечают большую вероятность того, что рост экспорта со временем будет замедляться. С 1 по 10 ноября зафиксирован рост экспорта нефтепродуктов на 11,8%, автомобилей на 0,8%, морских судов на 297,4%. Сокращение отмечено в сферах полупроводников на 5,4%, беспроводных средств связи на 8,2%. Экспорт во Вьетнам, Евросоюз и Тайвань увеличился, а в Китай, США и на Ближний Восток сократился. Импорт, между тем, вырос на 2,7%, составив 15 млрд 700 млн долларов. Дефицит торгового баланса составил 395 млн долларов.