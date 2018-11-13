РК и Китай восстанавливают сотрудничество в туризме

Национальная организация туризма Кореи откроет 14 ноября в Пекине «Корейско-китайскую культурно-туристическую выставку-2018». В ней примут участие около трёхсот специалистов, в том числе, представители южнокорейских туристических компаний, отелей, органов местного самоуправления. Эксперты выражают надежду на то, что данное мероприятие сыграет положительную роль в увеличении количества туристических контентов в преддверие полной нормализации южнокорейско-китайского сотрудничества в сфере культуры. Южнокорейская сторона проявляет интерес к китайскому туристическому рынку. В 2014 году общий объём туристических обменов между двумя странами составил 10 млн человек, а в 2016 году - 13 млн человек. Однако из-за конфликта вокруг размещения на южнокорейской территории американских комплексов ПРО THAAD отношения между Сеулом и Пекином в туристической отрасли ухудшились. В 2017 году РК посетили лишь 4 млн китайцев, что почти на 50% меньше, чем в предыдущем году. Поток южнокорейских туристов в Китай сократился на 20%.