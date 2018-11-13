Samsung Electronics сохранит лидерство на рынке полупроводников

Photo : YONHAP News

Ожидается, что в этом году южнокорейская компания Samsung Electronics сохранит лидерство на мировом рынке полупроводников, увеличив отрыв от американского производителя Intel. Об этом говорится в докладе американской консалтинговой компании IC Insights. В частности, указывается, что продажи Samsung Electronics в данном секторе по итогам года составят 83 млрд 258 млн долларов, что на 26% больше, чем в прошлом году. Показатель главного конкурента, компании Intel, вырастет лишь на 14%, составив 70 млрд 154 млн долларов. Samsung Electronics впервые вышла на первое место в прошлом году, опередив Intel на 4 млрд долларов. В этом году отрыв составит 13 млрд долларов. Между тем, показатель другой южнокорейской компании SK Hynix вырастет, по прогнозам, на 41%, составив 37 млрд 731 млн долларов. Это самый высокий рост среди 15-ти крупнейших компаний отрасли.