В РК прибыл многоцелевой самолёт-заправщик Airbus A330MRTT

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12 ноября в аэропорт Кимхэ прибыл многоцелевой самолёт-заправщик Airbus A330MRTT, который стал первым самолётом данного класса в ВВС РК. Он способен нести на борту 108 тонн топлива. Этого хватит для дозаправки сорока истребителей KF-16. Заправщики помогут существенно увеличить время нахождения истребителей в воздухе. В этом году китайские самолёты семь раз нарушали опознавательную зону противовоздушной обороны (KADIZ). В случае вылета KF-16 на перехват время оперативной активности составляет всего пять минут. Если осуществлять дозаправку в воздухе, то показатель превысит час, что значительно укрепит обороноспособность ВВС. В случае проведения операции над островом Токто отметка увеличится с 10 до 60 минут и выше. В случае с истребителем F-15K показатель возрастёт с 30 до 90 минут. Самолёт-заправщик поступит в войска в декабре. Всего правительство РК намерено принять на вооружение четыре таких самолёта общей стоимостью 1 млрд 300 млн долларов.