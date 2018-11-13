Руководство Nippon Steel Corporation не приняло южнокорейских адвокатов

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Южнокорейские адвокаты, представляющие интересы жертв по делу о принудительной трудовой мобилизации во время японской колониальной оккупации, посетили главный офис ответчика, японской компании Nippon Steel Corporation, но не были допущены к руководству. Они прибыли к зданию офиса в Токио 12 ноября. В руках адвокаты держали фотографии трёх жертв мобилизации, которых уже нет в живых, а также одного истца, который в связи с преклонным возрастом не смог приехать. Адвокаты хотели обсудить вопрос выплаты компенсации пострадавшим, передав письменное требование о принятии решения Верховного суда РК, обязавшего японскую компанию выплатить компенсацию. Но у входа их встретили охранники. Они попросили их удалиться, оставив письменное требование. Также они зачитали короткое послание руководства компании о невозможности принять решение суда. Адвокат Им Чжэ Сон назвал отказ от встречи «трусостью», заявив, что южнокорейская сторона, как и планировалось, приступит к процедуре наложения ареста на имущество Nippon Steel Corporation на территории РК.