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Политика

Сеул и Вашингтон обсуждают снятие ограничений на использование твёрдого топлива в РК

Write: 2018-11-13 11:16:00Update: 2018-11-13 11:21:42

Сеул и Вашингтон обсуждают снятие ограничений на использование твёрдого топлива в РК

Photo : YONHAP News

РК и США обсуждают вопрос возможности разработки южнокорейской ракеты-носителя на твёрдом топливе. Представитель правительства РК сообщил, что стороны ведут переговоры по отмене ограничения на применение твёрдого топлива в целях развития космических технологий в гражданском секторе. Для того, чтобы РК получила разрешение на разработку ракет на твёрдом топливе, следует снять ограничения, наложенные на Сеул согласно договорённостям с Вашингтоном. В отношении Японии подобных ограничений нет. Поэтому она добивается больших успехов в разработке трёхступенчатой ракеты-носителя лёгкого класса «Эпсилон», расширяя свою долю на мировом ракетном рынке. 
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