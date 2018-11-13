В РК растёт производительность труда

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Во втором квартале этого года темпы роста производительности труда в РК оказались выше, чем в США и Японии. Индекс производительности труда за указанный период вырос на 4% в годовом исчислении, составив 109 пунктов. Рост сохраняется пять кварталов подряд. Показатель определяется путём разделения объёма производственных значений на объём применяемой для их получения рабочей силы. Нынешний рост объясняют тем, что добавочная стоимость производства в РК выросла на 2,7% в годовом исчислении, благодаря росту экспорта, а также увеличению расходов правительства и частного сектора.