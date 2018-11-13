РК и Испания могут провести обмен самолётами

12-13 ноября в Мадриде проходит заседание совместного комитета РК и Испании по военной промышленности и снабжению. Стороны обсуждают возможность осуществления обмена испанских военно-транспортных самолётов A-400M на южнокорейские учебно-боевые самолёты T-50 и KT-1. Делегацию РК возглавляет начальник отдела оборонной промышленности Корейского агентства оборонного развития Ким Иль Дон. Испанский представитель оборонного ведомства предложил подобную сделку южнокорейскому коллеге в июле на встрече в рамках авиасалона в Фарнборо. Сообщается, что ранее Испания закупила 27 военно-транспортных самолётов A-400M. Однако 13 из них было решено не использовать. Поэтому местные власти предложили обменять от 4 до 6 этих самолётов на 30 единиц учебных самолётов КТ-1 и 20 единиц Т-50. Если сделка состоится, это будет первый случай экспорта данных образцов в Европу. РК также заинтересована в дальних военно-транспортных самолётах A-400M.