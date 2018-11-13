Эсминец «Чхве Ён» отправился в Аденский залив

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13 ноября на военно-морской базе в Пусане состоялась церемония проводов в боевой поход эсминца «Чхве Ён». Он в очередной раз отправился в Аденский залив для конвоирования судов в районе сомалийского побережья. Это 28-й поход специального подразделения «Чхонхэ». Подразделение создано в январе 2011 года для патрулирования вод сомалийского побережья, где происходят нападения пиратов на проходящие в этом районе суда. В 2015 и 2016 годах в Аденском заливе было зафиксировано лишь два случая нападения пиратов. Но в прошлом году показатель вырос до девяти случаев. В этом году зафиксировано два нападения. Таким образом, пираты активизируются. Эсминец «Чхве Ён» заменит на боевом дежурстве корабль «Ван Гон».