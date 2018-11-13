В РК ужесточают борьбу с чрезмерным потреблением алкоголя

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В РК вводится запрет на продажу и распитие алкогольных напитков на территории государственных объектов, детских садов и медицинских учреждений. 13 ноября соответствующий план был опубликован министерством здравоохранения и социального обеспечения. Под эти меры подпадают парки, правительственные и медицинские учреждения, библиотеки, детские сады, школы, молодёжные объекты. Исключения допускаются в случае проведения определённых культурных мероприятий. Местные власти будут проводить проверки по фактам нарушения правил. В настоящий момент из-за отсутствия законодательной базы нет возможности осуществлять контроль за распитием алкоголя в общественных местах. Подобный план предлагали в 2012 и 2015 годах, но тогда он был отменён в связи с протестами. Между тем, министерство здравоохранения и социального обеспечения намерено ужесточить требования к рекламе алкогольных напитков, запретив её размещение на автотранспорте, в морских портах и аэропортах, на морских судах.