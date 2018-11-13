В правительстве РК прокомментировали доклад CSIS

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Ракетная база КНДР в местечке Сакканмоль уезда Хванчжу-гун провинции Хванхэ-Пукто не имеет отношения к межконтинентальным баллистическим ракетам. Об этом заявил 13 ноября представитель администрации президента РК Ким Ый Гём, комментируя доклад Центра стратегических и международных исследований. Отмечается, что южнокорейские военные ранее сообщали о наличии данной базы, когда в марте 2016 года там был осуществлён запуск двух ракет малой дальности. Поэтому база не являлась каким-то секретным объектом, как указывается в вышеуказанном докладе. Ким Ый Гём сказал, что Пхеньян не давал обещания закрыть базы ракет малой дальности. То есть, наличие у Севера подобных баз не является нарушением обещаний, данных северокорейским лидером Ким Чон Ыном Дональду Трампу в Сингапуре. К тому же доклад Центра стратегических и международных исследований составлялся на основе спутниковых фотографий, сделанных в марте, а саммит КНДР и США проводился в июне.