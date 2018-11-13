В Гонолулу начался девятый раунд переговоров РК и США по распределению военных расходов

Photo : YONHAP News

13 ноября в Гонолулу начался девятый раунд переговоров по 10-му по счёту соглашению о распределении расходов на содержание американского военного контингента на Корейском полуострове. Переговоры продлятся до 16 ноября. Южнокорейскую делегацию, в составе которой представители министерств иностранных дел и обороны, возглавляет представитель РК на данных переговорах Чан Вон Сам, американскую – его коллега Тимоти Беттс. Ранее США требовали от РК взять на себя часть расходов на размещение на Корейском полуострове стратегического вооружения. Однако в Сеуле считают это невозможным. Между тем, главным вопросом нынешних переговоров является определение точной суммы двусторонних расходов и сроков нового соглашения.