В РК изменяется система полномочий правоохранительных органов

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Региональные полицейские управления передадут местной полиции работу по обеспечению общественной безопасности, в том числе расследование мелких преступлений, дорожно-транспортных происшествий, гражданских дел, преступлений на сексуальной почве, безопасности женщин и подростков и другую работу с населением. Передача полномочий рассчитана на период со второй половины 2019 года до 2022 года. Соответствующий план был озвучен 13 ноября специальным комитетом по установлению автономии полиции, относящейся к местным органам самоуправления. Данный комитет действует при президентском комитете по децентрализации административной власти. В Сеуле состоялись дебаты по этой теме, на которых и был представлен план. Кроме того, местная полиция получит право на самостоятельное проведение расследований сексуальных преступлений, дел о насилии в школах и семьях, а также другие дела, связанные с общественной безопасностью. Региональная полиция, в свою очередь, займётся более обширными вопросами, касающимися крупных преступлений, делами о нанесении ущерба интересам страны, обычными уголовными делами. Данная система в тестовом режиме начнёт вводиться со второй половины следующего года в городах Сеуле, Сэчжоне и на острове Чечжудо. Согласно новой системе, 43 тыс. сотрудников полиции перейдут под юрисдикцию местных органов самоуправления. Между тем, эксперты высказывают опасения по поводу возможной несогласованности в работе региональной и местной полиции. Также отмечается низкая эффективность работы местных правоохранительных органов, учитывая то, что они получат дополнительные полномочия по обеспечению общественной безопасности. Данная система должна пройти процедуру обсуждения.