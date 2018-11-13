В Китае введён запрет на отправку денег в КНДР

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В Китае введён запрет на отправку денежных средств в КНДР. Об этом сообщил источник в Шэньяне провинции Ляонин. По его словам, соответствующая правительственная директива поступила в компании, сотрудничающие с КНДР. Указывается, что это решение направлено на прекращение финансовых операций с Пхеньяном до снятия антисеверокорейских санкций. При этом отмечается возможность проведения консультаций с северокорейской стороной по вопросу инвестирования. По имеющимся данным, с января по август объём торговли между двумя странами сократился на 58% в годовом исчислении. С октября двусторонние торговые операции практически не проводились. На прошлой неделе по итогам второго диалога КНР и США по вопросам внешней политики и безопасности стороны договорились сотрудничать в оказании давления на Пхеньян. Полагают, что терпение Пекина в попытках уговорить Пхеньян быть более сговорчивым достигло предела на фоне усугубления торгового спора с Вашингтоном. Ожидается, что действия Китая нанесут немалый урон северокорейской экономике.