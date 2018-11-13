Бюджетные авиакомпании РК продолжают стремительный рост

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Южнокорейские бюджетные авиакомпании продолжают стремительный рост. Об этом сообщается в докладе Корейского транспортного института, представленном 14 ноября. В документе изложен прогноз, что в следующем году поток пассажиров, обслуживаемый бюджетными авиакомпаниями, может вырасти до 9,3%, достигнув 94 млн человек. Во многом рост зависит от туристического потока из Китая. Предполагается, что рост в сегменте международных перевозок составит 19,6%. В этом году показатель роста ожидается на уровне в 24,9%. В докладе говорится, что причиной положительной тенденции является расширение маршрутной сети.