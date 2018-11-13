В РК высокий уровень использования антибиотиков

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В РК коэффициент назначения антибиотиков оказался в 1,6 раза выше средней отметки по Организации экономического сотрудничества и развития. Об этом сообщили в Корейском обществе химиотерапии, представив данные за 2016 год. Указывается, что в РК ежесуточно антибиотики назначают 34,8 человека на 1.000 человек в сутки. По этому показателю РК находится на третьем месте после Турции и Греции. Как отмечается, для сокращения использования антибиотиков недостаточно контроля за врачами. Для этого следует расширить программу контроля за употреблением антибиотиков в медицинских учреждениях, а также создать при министерстве здравоохранения и социального обеспечения специальный отдел.