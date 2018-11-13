В сентябре денежная масса в РК выросла на 6,4%

В сентябре денежная масса в РК увеличилась на 6,4% в годовом исчислении. 13 ноября Банк Кореи представил доклад, в котором указывается, что денежный агрегат M2, который включает наличные деньги, депозиты до востребования, сберегательные счета, однодневные операции "репо" коммерческих банков, однодневные займы, а также принадлежащие семейным хозяйствам паи взаимных фондов денежного рынка, составил 2 трлн 345 млрд 768 млн долларов. Рост показателя снижался с октября 2015 года, доходя до уровня в 4%. В нынешнем году показатель улучшается, сохраняясь на уровне от 5 до 6% и выше. Представитель Банка Кореи объяснил нынешний рост повышением уровня роста кредитования в частном секторе, в особенности касательно частных компаний.