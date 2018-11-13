В Сеуле проходит фотовыставка о правах человека

Photo : KBS News

С 14 по 16 ноября Национальный комитет по правам человека проводит в Сеуле фотовыставку по случаю 70-летия Всеобщей декларации прав человека. Выставка посвящена процессу решения проблемы прав человека в современной истории РК. Мероприятие разделено на четыре сектора – история прав человека, развитие прав человека в мире, история данного вопроса в РК, права человека в РК сегодня. Всеобщая декларация прав человека была принята 10 декабря 1948 года. Это первое глобальное определение прав, которыми обладают все люди.