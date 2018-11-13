Правительство и руководство автоконцернов РК провели встречу

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14 ноября министр промышленности, торговли и энергетики РК Сон Юн Мо встретился с главами отечественных автомобильных компаний и предприятий-подрядчиков. Стороны обменялись мнениями о ситуации в отрасли и возможных мерах поддержки производителей. Сон Юн Мо указал, что автоконцерны должны принимать меры по улучшению условий сосуществования, включая поддержку небольших компаний-подрядчиков. По его словам, мнения участников встречи будут учтены при разработке мер поддержки отрасли автозапчастей. Представители автоконцернов, в свою очередь, представили план ускорения выхода новых моделей, усиления сотрудничества с подрядчиками, а также улучшения отношений руководства и профсоюзов. Также был озвучен план о сохранении нынешнего уровня производства в 4 млн автомобилей в год, а также о планах по восстановлению отметки в 4,5 млн к 2025 году.