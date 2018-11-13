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В октябре экспорт РК в сфере информационно-коммуникационных технологий вырос на 12,3% в годовом исчислении, составив 20 млрд 210 млн долларов. Об этом сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий. Это второй показатель за всю историю сбора статистики после сентября. Экспорт данной продукции растёт 24 месяца подряд. После августа показатель превышает 20 млрд долларов. Поставки за рубеж полупроводников выросли на 21,5%, составив 11 млрд 710 млн долларов. Накопленный показатель с января по октябрь составил 108 млрд 400 млн долларов. Отметка за отдельное наименование товара впервые превышает 100 млрд долларов. Импорт в данной сфере вырос на 10,3%, составив 10 млрд 40 млн долларов. Таким образом, третий месяц подряд профицит превышает 10 млрд долларов.