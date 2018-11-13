Объём выдачи кредитов вырос в РК на 6,1%

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По данным Комитета по финансовому контролю, финансового комитета и Банка Кореи, представленным 13 ноября, объём кредитов, выданных в октябре финансовыми учреждениями домохозяйствам, вырос на 10 трлн 400 млрд вон или 9 млрд 178 млн долларов. Нынешний рост объясняется сезонным фактором, а также стремлением людей получить как можно больше кредитов перед ужесточением правил их выдачи в конце октября. В период с января по октябрь показатель вырос на 60,5 трлн вон или 53 млрд 300 млн долларов. Рост объёма кредитов составил 6,1%. Это относительно низкая отметка. В 2016 году рост составил 11,7%, а в 2017 году 8,5%.