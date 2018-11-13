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В РК представлен список крупных должников по налогам

Write: 2018-11-14 14:00:21Update: 2018-11-14 14:06:05

В РК представлен список крупных должников по налогам

Photo : KBS News

14 ноября министерство административного управления и безопасности РК и местные администрации представили список, в котором 9.264 злостных неплательщика местного налога. Речь идёт о людях, чьи задолженности по налогу превышают 10 млн вон или 8.800 тыс. долларов. Самым большим неплательщиком в этом году является бывший глава компании SSCP О Чжон Хён, который не выплатил местный налог на общую сумму 8,2 млн долларов. На втором месте бывший глава Daewoo Group Ким У Чжун с показателем 3 млн долларов. Общая задолженность людей, вошедших в список, составила 471 млн долларов. При этом 55% из них проживают в столичном регионе. 
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