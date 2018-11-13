Президент РК пригласил лидеров стран АСЕАН на саммит в Сеул

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Южнокорейское правительство планирует провести в 2019 году в Сеуле специальный саммит по случаю 30-летия отношений РК с АСЕАН. Об этом президент РК Мун Чжэ Ин заявил в среду в Сингапуре, выступая на саммите Корея-АСЕАН. Он подчеркнул, что проявляет «особое отношение» к странам АСЕАН, поскольку у них и РК накоплен одинаковый опыт преодоления последствий колониальной оккупации и реализации программ экономического развития. После того, как президент Индонезии Джоко Видодо сказал, что участие северокорейского лидера сделает саммит Корея-АСЕАН 2019 года более значимым, южнокорейский лидер обещал приложить усилия для того, чтобы Ким Чон Ын приехал в Сеул. Кроме саммита Корея-АСЕАН, в 2019 году в Сеуле состоится первый саммит Корея–страны Меконга, к которым относятся Лаос, Камбоджа, Мьянма, Вьетнам и Таиланд. Южнокорейский лидер отметил, что «новая южная политика» Сеула является выражением приверженности РК совместному процветанию со странами АСЕАН. В тот же день президент РК провёл ряд двусторонних встреч. В ходе встречи с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом обсуждались вопросы регионального и двустороннего сотрудничества. В ходе встречи с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом южнокорейский президент назвал Лаос ключевым партнёром Сеула в Юго-Восточной Азии, пригласив премьер-министра посетить РК.