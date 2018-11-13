Южнокорейские школьники сдают единый государственный экзамен

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15 ноября в РК проходит ежегодный единый государственный экзамен. Его сдают 594.924 учащихся выпускных классов школ и других желающих поступить в вузы в 2019 году. Это на 1.300 чел. меньше чем, в прошлом году. Экзамен проходит в форме тестирования с 8:40 до 17:40, включая перерывы на обед и отдых, в пять этапов: корейский язык и литература, математика, английский язык, история Кореи и по выбору естественные или общественные науки, второй иностранный язык или иероглифика. Как сообщили в министерстве образования, по всей стране работают 1.190 экзаменационных пунктов. Для того, чтобы дать возможность экзаменующимся сосредоточиться, по решению правительства закрыто автомобильное движение в радиусе 200 метров от экзаменационных пунктов. Для того, чтобы учащиеся могли вовремя попасть на экзаменационные пункты, государственные и частные компании перенесли начало рабочего дня на час позже. В течение 25 минут с 13:10, когда проходит экзамен по аудированию на английском языке, аэропорты прекращают приём и отправку самолётов, для чего внесены изменения в расписание. До 5 декабря каждый участник экзамена будет индивидуально оповещён о его результатах.